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"حزب الله" اللبناني يستهدف مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان بعشرات الصواريخ

الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" اللبناني يستهدف مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان بعشرات الصواريخ



بيروت/سما/

استهدف "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء مستوطنة كاتسرين جنوبي الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ، مما تسبب بإصابة شخص على الأقل وإحداث أضرار مادية كبيرة.


وأعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكدا أن الهجوم استهدف قاعدة عسكرية قريبة.

وقالت الحزب في بيان إنه أطلقت عدة دفعات من صواريخ الكاتيوشا غير الموجهة على قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتل، ردا على غارة شنها جيش الدفاع الإسرائيلي في عمق شرق لبنان الليلة الماضية.


وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم إطلاق نحو 50 صاروخا في الهجوم، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية العديد منها، وسقط بعضها على كاتسرين، مما تسبب في أضرار جسيمة وإصابة شخص واحد.

من جهتها، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، إن رجلا في الثلاثينيات من عمره أصيب بشظايا نتيجة سقوط صاروخ مباشر على منزله، مشيرة إلى أن حالته متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج.

ولاحقا، شن "حزب الله" هجوما جويا "بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى شمال إسرائيل".

وقال الجزب "استهدف مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏الضباط والجنود"، مؤكدا على أن "المسيرات أصابت أهدافها بدقة".

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