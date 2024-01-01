يديعوت: "إسرائيل" تستهدف 100 كم في عمق لبنان

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي رصد يوم أمس 135 عملية إطلاق من جانب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، مشيرة إلى وصول القصف الإسرائيلي لعمق 100 كم داخل أراضي لبنان.



وأشارت الصحيفة العبرية إلى شن الطائرات المقاتلة غارات استهدفت مستودعات عسكرية تابعة لـ"حزب اللـه" في منطقة البقاع شرقي لبنان، ونجم عنها مقتل شخص وإصابة 16 آخرين بينهم أطفال ومدنيين.



ولفتت الصحيفة إلى أنها الليلة الثانية على التوالي التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي البقاع اللبناني التي تبعد نحو 100 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

إلى ذلك، أعلنت وحدة ‏الدفاع الجوي ‏في "حزب الـله" يوم أمس التصدي لطائرة حربية إسرائيلية ‏انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو "مما أجبرها على التراجع باتجاه ‏فلسطين المحتلة" حسب بيان الحزب اللبناني.‏