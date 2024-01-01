  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: "إسرائيل" تستهدف 100 كم في عمق لبنان

الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: "إسرائيل" تستهدف 100 كم في عمق لبنان



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي رصد يوم أمس 135 عملية إطلاق من جانب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي، مشيرة إلى وصول القصف الإسرائيلي لعمق 100 كم داخل أراضي لبنان.


وأشارت الصحيفة العبرية إلى شن الطائرات المقاتلة غارات استهدفت مستودعات عسكرية تابعة لـ"حزب اللـه" في منطقة البقاع شرقي لبنان، ونجم عنها مقتل شخص وإصابة 16 آخرين بينهم أطفال ومدنيين.


ولفتت الصحيفة إلى أنها الليلة الثانية على التوالي التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي البقاع اللبناني التي تبعد نحو 100 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل.

إلى ذلك، أعلنت وحدة ‏الدفاع الجوي ‏في "حزب الـله" يوم أمس التصدي لطائرة حربية إسرائيلية ‏انتهكت الأجواء اللبنانية في منطقة الجنوب بصاروخ أرض - جو "مما أجبرها على التراجع باتجاه ‏فلسطين المحتلة" حسب بيان الحزب اللبناني.‏

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري يحلل تصريحات الرئيس الجزائري

واشنطن تعلق على موقفها من بقاء "إسرائيل" بمحور فلادلفيا

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

نتنياهو: بين السيطرة على محور "فيلادلفيا" وتحرير الأسرى.. اختار "فيلادلفيا"

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

“القسّام” تعرض مشاهد لأسرى إسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال في غزة وتبعث رسالة خاصة لـ “الشيطان”

نيويورك تايمز":المفاوضات تواجه خطر الانهيار..

الأخبار الرئيسية

undefined

أوامر إخلاء إسرائيلية.. صحة غزة تدعو لحماية “مستشفى الأقصى”

20240821043725

محلل إسرائيلي بارز: هدف نتنياهو احتلال متواصل لغزة وطرد سكان شمال القطاع

"معاريف" : الأسرى الستة المحررين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في خانيونس

فشل جولة بلينكن في الشرق الأوسط ولا أمل باتفاق تهدئة بغزة.. نتنياهو يضع العقبات والحرب تشتد ويلاتها

مصدران إسرائيليان مطلّعان: السلطة الفلسطينية طلبت رسميًا إذنًا من الاحتلال للسماح لعبّاس بزيارة غزّة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية