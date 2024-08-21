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جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اغتيال قيادي بكتائب "شهداء الأقصى" في لبنان

الأربعاء 21 أغسطس 2024 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اغتيال قيادي بكتائب "شهداء الأقصى" في لبنان



القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق لحظة استهداف سيارة القيادي العسكري في "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة "فتح"، خليل المقدح، في مدينة صيدا جنوب لبنان.


وقالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، الكابتن إيلا، في تدوينة لها على منصة "إكس" إنه: "وبالتنسيق المشترك بين (جهاز الأمن العام )الشاباك والاستخبارات العسكرية، نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو هجوما في منطقة صيدا بجنوب لبنان، مستهدفة الإرهابي خليل حسين خليل المقداح".


وأضافت: "خليل هو شقيق منير المقداح، وهو مواطن لبناني يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولاته لتنفيذ هجمات في الوقت الراهن.

وتابعت: "يعمل الإثنان معا لصالح الحرس الثوري الإيراني، حيث يشاركان في توجيه الهجمات ونقل الأموال والأسلحة لتعزيز بنى الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وبحسب بيان "كتائب شهداء الأقصى"، كان المقدح "يقوم بواجبه" أثناء اغتياله، لافتا إلى أنه لعب دورا مركزيا في "إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته" و"دعم خلايا المقاومة" على مدار سنوات طويلة في الضفة الغربية.

والمستهدف هو شقيق القيادي الفلسطيني في حركة "فتح"، منير المقدح، قائد "كتائب شهداء الأقصى"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وكانت قد اتهمته إسرائيل بتهريب السلاح إلى الضفة الغربية.

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