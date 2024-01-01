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السفير "يونس" يلتقي السفير التونسي بابو ظبي..

الأربعاء 21 أغسطس 2024 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير "يونس" يلتقي السفير التونسي بابو ظبي..



ابو ظبي/سما/

التقى سعادة السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في أبوطبي سعادة حسام الدين دخيل  القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسيه الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
اطلع السفير يونس، سعادة حسام الدين دخيل على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشاد السفير يونس بدور الجمهورية التونسيه الشقيقة، الداعم لحقوق شعبنا في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

كذلك جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين، لما فيه مصلحة الدولتين.

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