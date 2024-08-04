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إصابة إسرائيلي بجراح وتضرر عدة مبانٍ بالجولان المحتل عقب سقوط عشرات الصواريخ من لبنان

الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيلي بجراح وتضرر عدة مبانٍ بالجولان المحتل عقب سقوط عشرات الصواريخ من لبنان



القدس المحتلة/سما/

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء 21-8-2024، بإصابة إسرائيلي بجراح وقوع عدة إصابات مباشرة في مبانٍ بالجولان ما أدى لتضررها،عقب دوي صفارات الإنذار.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وقوع إصابة خفيفة لشخص جراء سقوط ستين صاروخا بالجولان المحتل فيما اندلع حريق ضخم في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل.

وبحسب المصادر العبرية، فقد وقعت 5 إصابات مباشرة في عدة مبانٍ في منطقة كتسرين بالجولان السوري المحتل، بعد سقوط صلية صاروخية مكثفة من جنوب لبنان.

وبدوره قال مراسل قناة الميادين في جنوب لبنان: "إن صليات صاروخية أُطلقت في اتجاه الجولان السوري المحتل".

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