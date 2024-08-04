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بيروت : 4 شهداء و6 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت : 4 شهداء و6 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت /سما/

 وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، استشهاد 4 مواطنين وإصابة اثنين بجروح، في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الضهيرة جنوب لبنان.

كما أفادت الوزارة بإصابة 4 أشخاص بجروح متوسطة، بينهم ثلاثة مسعفين، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة وادي حامول في بلدة الناقورة، مشيرةً إلى تضرر مركبة إسعاف جراء الغارة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية والمسيّرة، سلسلة غارات على بلدتي عيتا الشعب وحولا، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال البلدتين، وأطراف بلدات طيرحرفا ويارين والناقورة وجبل اللبونة وقبريخا وبني حيان.

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