طقس فلسطين : لا تغيير على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة

رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين (العظمى 31 درجة مئوية في القدس المحتلة)، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، بينما ترتفع يوم الجمعة بنحو درجة مئوية واحدة.

أما يوم السبت، فيبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة. ونوهت إلى أن الرطوبة النسبية المرتفعة هذه الأيام، تزيد الشعور بالحر.