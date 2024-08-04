320 يوما للعدوان على فلسطين .. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٢٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجاز ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمشافي ٣٤ شهيد و ١١٤ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠١٧٣ شهيد و ٩٢٨٥٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصلت إسرائيل استهداف مراكز النزوح في قطاع غزة سواء كانت خيام او مدارس.

وأشارت آخر إحصائية إلى ان عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال والتي كانت تضم ٧٠٠ نازح ارتفع إلى ثلاثة عشر بعد استشهاد طفل متأثرا بجراحه.

وادّت الغارة إلى انهيار مبنى في المدرسة وفقدان عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

وقصف جيش الاحتلال صالة أفراح قرب مخيم الشاطيء دون وقوع اصابات.

وانتشلت طواقم الإسعاف إصابتين من استهداف منزل آل البلبيسي في مشروع بيت لاهيا.

واستهدف الطيران الحربي ارضاً زراعية شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وسط القطاع

وارتقى تسعة شهداء واصيب العشرات في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب دوار البركة في دير البلح وسط القطاع.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف اسرائيلي على جنوب دير البلح .

وتواصل القصف المدفعي على مخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان في استهداف نقطة إنترنت في قرية عبسان شرق خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا مجمع ناصر إلى ٢٢ خلال اربع وعشرين ساعة من مناطق متفرقة من المدينة بينهم شهيدان في منطقة السطر الغربي وسط المدينة وثلاثة في بطن السمين جنوبها ومن خيام النازحين في اصداء.

واستهدفت طائرات الإحتلال الحربية أرضًا في محيط منازل سكنية في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة حمد غرب خانيونس.

واصيب عدد من المواطنين في استهداف خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة.