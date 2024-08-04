بلينكن: لن نقبل باحتلال إسرائيلي طويل الأمد لغزة ونطالب حماس بقبول التعديلات الأخيرة..

القدس المحتلة/سما/

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، على أن واشنطن لن تقبل احتلال إسرائيل لقطاع غزة، معبرا عن أمله في موافقة حماس على المقترح الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة.

وقال بلينكن لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة: "الولايات المتحدة تقول منذ فترة طويلة إنها لا تقبل احتلالا إسرائيليا طويل الأمد لغزة".

وأضاف الوزير الأميركي: "ينبغي إنجاز اتفاق وقف إطلاق الناربغزة خلال الأيام المقبلة".

وتابع بلينكن: "سنقوم بكل ما هو ممكن خلال الأيام المقبلة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات".

وأردف: " سمعت مباشرة من نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، بأن إسرائيل قبلت مقترح سد الفجوات وآمل أن تقوم حماس بنفس الشيء".

وأوضح أنه "بمجرد موافقة حماس على مقترح سد الفجوات سنحتاج إلى الاتفاق على تنفيذ التفاصيل".

وشدد على أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر لضمان عدم تصعيد الصراع، وقال: "نريد أن ننجز الآن اتفاقا لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين من غزة".

كما لفت الوزير الأميركي إلى أن واشنطن تواصل العمل على تطبيق العلاقات بين السعودية وإسرائيل.