  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد على إنجاح مبادرة الرئيس بالتوجه إلى قطاع غزة

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تؤكد على إنجاح مبادرة الرئيس بالتوجه إلى قطاع غزة



رام الله/سما/

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض لمبادرة الرئيس التي أعلنها أمام مجلس الأمة التركي الكبير والتي تضمنت قراره بالتوجه إلى قطاع غزة ومعه أعضاء القيادة الفلسطينية، داعيا قادة الدول العربية والإسلامية والأخيار في العالم والأمين العام للأمم المتحدة للانضمام إليه من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتأمين الوصول إلى قطاع غزة ومن ثم التوجه بعدها إلى القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية.

وقد أكد سيادته أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى وقف العدوان المتواصل على أبناء شعبنا وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة، والتأكيد مجدداً أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين كاملة بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها وحدة سياسية جغرافية واحدة. كما أكد الرئيس على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، استمرارها بالإشراف على خطوات التحرك السياسي على الصعد الإقليمية والدولية كافة، لحشد الطاقات العربية والدولية والإسلامية من أجل تنفيذ مبادرة الرئيس وما جاء في كلمته.

وأكدت اللجنة، على سرعة تشكيل لجنة من القوى والفصائل الفلسطينية كافة تعمل على إنجاح مبادرة السيد الرئيس، والتوصل إلى خطة موحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة واستلام حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها كاملة، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المانحة لإعداد خطة عمل لعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وأكدت اللجنة في اجتماعها أنها ستتابع الخطوات العملية لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: الوسطاء لا يثقون بأنّ نتنياهو يريد صفقة رغم تبنّي واشنطن أغلبية مطالبه

تطابق وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب..مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"

"اغتيال السنوار هدف لاحق".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد شرط استقالته الأول

الجيش والشاباك : خلصنا جثث ستة مختطفين من غزة..

القناة 12 العبرية: عشرات الصواريخ تنهمر على الجليل والجولان

واشنطن تخطط لعقد قمة الجمعة.. تفاصيل المقترح الاميركي الجديد

بلادة واستهتار بحياة الفلسطينيين ..وزيرة تعليم سابقة في إسرائيل تطالب بوقف القصف على مدارس غزة

الأخبار الرئيسية

bcafebec-30c2-4bd4-bfca-0c16eb5a2b51

نتنياهو: بين السيطرة على محور "فيلادلفيا" وتحرير الأسرى.. اختار "فيلادلفيا"

8-20-730x438

بلينكن يصل قطر قادما من مصر ضمن مشاورات حول مفاوضات غزة

20240804224609reup-2024-08-04t224405z_1596372835_rc2699aqlssz_rtrmadp_3_israel-palestinians-netanyahu-memorial.h-730x438

مصادر بفريق "إسرائيل" المفاوض: نتنياهو يحاول تفجير صفقة التبادل

66c4d8eb423604081f6aa095

الجيش الإسرائيلي: لا يمكننا إعادة كل الرهائن في غزة بعمليات عسكرية

photo_2024-08-20_16-00-39

319 يوما من العدوان| مجازر جديدة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية