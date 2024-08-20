لبيد يطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف مساعي نتنياهو لتخريبها

القدس المحتلة/سما/

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، بوقف محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “تخريب” محادثات التوصل إلى صفقة مع حركة حماس بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى.

جاء ذلك على خلفية تسريبات إعلامية بشأن لقاء عقده نتنياهو مؤخرا مع ممثلي عائلات أهالي أسرى إسرائيليين بغزة، أقر خلاله بأنه غير متأكد من إمكانية إبرام اتفاق مع حماس من عدمه.

وقال لبيد، عبر منصة إكس: “يجب أن تتوقف كل محاولات نتنياهو لتخريب المفاوضات (ويجب إبرام) صفقة الآن قبل أن يلقى جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) حتفهم”.