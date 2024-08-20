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مسؤولة أممية تنشر لقطات للدمار في غزة (فيديو)

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولة أممية تنشر لقطات للدمار في غزة (فيديو)



غزة/سما/

 نشرت لويز ووتردج، مسؤولة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، لقطات تكشف الدمار في مدينة غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مقطع فيديو صورته ونشرته عبر صفحتها على منصة “إكس”، الثلاثاء.

وأشارت في منشورها إلى الدمار الكبير في المدينة، حيث يكاد لم يتبق أي مبنى لم يسلم من الاستهداف.

ويظهر في الفيديو خلو الشوارع من السكان، وعدم وجود أي مظاهر للحياة في المدينة المليئة بأنقاض المباني.

ولفتت لويز إلى الدمار الذي شهدته المدينة، قائلة إن “قصص أطفال وأمهات وآباء وحتى عائلات مدفونة تحت الأنقاض. المدن الآن مقابر”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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