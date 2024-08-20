الحرس الثوري الإيراني: ردنا على اغتيال هنية قد لا يكون مشابها للعمليات السابقة

طهران/سما/

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أن رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد لا يكون مشابها للعمليات السابقة.



وقال نائيني: "نحن من يتحكم في الوقت وقد تطول فترة انتظار الرد أكثر، والصهاينة يعيشون حالة من عدم التوازن بسبب خوفهم من رد إيران وحلفائها في المنطقة".



وأضاف: "ردنا على اغتيال الشهيد هنية قد لا يكون مشابها للعمليات السابقة، لكنه سيكون محسوبا ودقيقا".

وأكد أن القادة الإيرانيين لديهم الخبرة والتكتيك لمعاقبة العدو بشكل فعال.

وشدد على أن "إيران لن تترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد، وعلى العدو أن ينتظر ضربات محسوبة ودقيقة في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني المجرم يعترف بالهزيمة اليوم، وحتى السياسيون الأمريكيون اعترفوا بذلك، وبالتالي لم يحققوا أيًا من أهدافهم الخبيثة بعد".