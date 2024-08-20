  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي



نيويورك/سما/

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي بسبب الموجات المتكررة للنزوح، وظروف الاكتظاظ، وانعدام الأمن، وانهيار البنية التحتية، واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات.

وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، إنه باستمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية تزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها.

وأضاف، أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر وُضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويتركز معظم سكان قطاع غزة -بشكل متزايد- في "منطقة المواصي" التي خصصتها إسرائيل للنازحين، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع مقارنة بنحو مئتي شخص قبل أكتوبر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، أن النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف وخاصة شمال غزة.

يُذكر أن العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة أكدوا أن أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير الصادر يوم السبت الماضي، أثر في نحو 13,500 نازح في 18 موقعًا، تشمل جميع منطقة مخيم المغازي، وعدة أحياء أخرى في دير البلح.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ

بيان مصري عاجل وغاضب بشأن"إسرائيل"

إسرائيل: الوسطاء لا يثقون بأنّ نتنياهو يريد صفقة رغم تبنّي واشنطن أغلبية مطالبه

تطابق وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب..مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"

"اغتيال السنوار هدف لاحق".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد شرط استقالته الأول

الجيش والشاباك : خلصنا جثث ستة مختطفين من غزة..

القناة 12 العبرية: عشرات الصواريخ تنهمر على الجليل والجولان

الأخبار الرئيسية

photo_2024-08-20_16-00-39

319 يوما من العدوان| مجازر جديدة في قطاع غزة

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الأسرى سيعودون قتلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

20240820062719

غالانت: مركز ثقلنا ينتقل تدريجيا من الجنوب إلى الشمال

66c49d954c59b72d7e2b21ac

نتنياهو لعائلات الأسرى الإسرائيليين: الحرب ستتواصل حتى القضاء على "حماس"

صحيفة: "إسرائيل" طلبت تعديل "كامب ديفيد" للسيطرة على محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية