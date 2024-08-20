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ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية "المتطرفة"

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن: لا نقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية "المتطرفة"



عمان/سما/

قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن الأردن لا يقبل أن يكون مستقبل المنطقة رهينة لسياسات الحكومة الإسرائيلية "اليمينية المتطرفة".

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، سياسيين وإعلاميين في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

ولفت الملك إلى "سعي الأردن إلى التوصل إلى التهدئة في الإقليم"، داعيا "الأطراف الفاعلة في العالم إلى التحرك الفوري لوقف العدوان على غزة، والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية وتحديدا في القدس والمسجد الأقصى، لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية"، وفق البيان ذاته.

وأعاد التأكيد على "موقف الأردن الرافض لمحاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة".

وأضاف: "لن نسمح بأن يكون أي تصعيد بالمنطقة على حساب الأردنيين أو أمن الأردن وأمانه، من أي طرف كان".

وركز على "أهمية دور السياسيين والإعلاميين في إيضاح الحقائق ومواجهة أية محاولات للتشويش".

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