319 يوما من العدوان| مجازر جديدة في قطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 9 مواطنين على الأقل معظمهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على سوق في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي خانيونس، استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 10 جراء قصف نقطة شحن هواتف وانترنت في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

كما استُشهد أربعة مواطنين، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الجوي والمدفعي المكثف شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول أربعة شهداء حتى اللحظة إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الاحتلال مبنى شرق دير البلح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 52 مواطنا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

كما استشهد 12 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 40173، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.