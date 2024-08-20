مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الأسرى سيعودون قتلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، اعتقادهم أنّ "مزيداً من الأسرى سيعودون قتلى من قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنقاذهم قريباً".

وشددت الصحيفة على أنّ معظم المسؤولين الأمنيين في كيان الاحتلال "يصرّون على أنّ التوصل إلى اتفاق، هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الـ105 المتبقين"، الذين تم أسرهم في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباري إسرائيلي سابق، قوله إنّ "معظم الأسرى لن يعودوا إلى إسرائيل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ ثمة "حاجة إلى مستوى عالٍ من المعلومات الاستخبارية الدقيقة، إلى الحدّ الذي يجعل تنفيذ كل العمليات (المطلوبة لإعادتهم)، مستحيلاً تقريباً".

كما أكد المسؤول الاستخباري الإسرائيلي "عدم وجود وسيلة، لمعرفة تفاصيل مكان الأسير، أو مكان الحراس، أو مكان النافذة"، بحسب ما أوردت "وول ستريت جورنال".

وكان رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، أبلغوا نتنياهو أنّ "الوقت الملائم للتوصل إلى اتفاق ينفد"، عبر وثيقة مكتوبة أعطوه إياها، خلال اجتماعٍ عُقد الخميس، من أجل البحث في تحضير الهجمات المرتقبة على "إسرائيل".

وحذّر المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، من أنّ التأخير والإصرار على مواقف معينة في المفاوضات "يمكن أن يكون ثمنهما إزهاق أرواح الأسرى".

وفي السياق نفسه، أكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، حاليون وسابقون، أنّ الهدف الإسرائيلي، متمثّلاً بإعادة الأسرى من قطاع غزة، "لا يمكن تحقيقه بالقوة (عبر الضغط العسكري)"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.