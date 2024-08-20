الفئران تعض جنديين من الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن الفئران عضت جنديين ليلة الاثنين حتى نزفا في معسكر بقاعدة عميعاد في الجليل الأعلى.



وحسب الموقع وقع الحدث غير المعتاد في وقت مبكر من الصباح عندما كانت مجموعة من الجنود يقيمون في خيمة في قاعدة "عميعاد" في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أنهم استيقظوا في حالة من الذعر بعد أن استيقظ اثنان ووجوههما مغطاة بالدماء.



وقال الجنود إن الفئران "حاولت أكلهم"، فقد أصيب جندي في أذنه وآخر في أنفه، وتم على الأثر نقلهما إلى مركز صفد الطبي حيث تم تطعيمهما.

وقال الدكتور ليلاخ فيرسانو: "جاء الشباب إلينا هذا الصباح في حالة معتدلة وبعد تطهير شامل، تم إعطاؤهم لقاحا فعالا للحماية من داء الكلب وفقا لإرشادات وزارة الصحة"، كاشفا أنه "منذ 7 أكتوبر، شهدنا في كثير من الأحيان إصابات للجنود من الفئران والجرذان، وقد تشكل الفئران، مثل القوارض الأخرى، خطرا لأنها حاملة محتملة للأمراض المعدية، بما في ذلك داء الكلب".



آثار عض الجرذان على جندي إسرائيلي / Ynet

وأوضحت منسقة الصدمات في مركز زيف الطبي في صفد أنه بالإضافة إلى العلاج المستمر بالمضادات الحيوية، سيطلب من الجنود الحضور خلال ثلاثة أيام إلى مكتب وزارة الصحة والحصول على جرعات تطعيم إضافية للوقاية من مرض داء الكلب غير القابل للشفاء.

وقال والد أحد جنود الوحدة العسكرية: "لقد أكلت الجرذان الجنود حرفيا، إنه أمر صادم ومخز، والصور التي رأيتها هذا الصباح لجنود وجوههم تنزف، تجعلني أخجل من عجز الجيش عن حماية أغلى ما لدينا، ولم أتخيل أبدا للحظة أن ابني يمكن أن يتعرض للأذى أو أن يكون في خطر لأن الجيش لا يوفر له المساعدة، أو شروط النظافة الأساسية".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه بعد تلقي العلاج الطبي، تم إخراج الجنود من المستشفى، مشيرا إلى أنه "تم رش مبيد حشري في الشهر الماضي، وسيتم رشه مرة جديدة خلال الأسبوع المقبل".