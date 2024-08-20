نجل أحد الأسرى الإسرائيليين القتلى: نتنياهو ضحى بهم وسيدفع الثمن

القدس المحتلة/سما/

هاجم ماتي دنتسيغ، نجل الأسير الإسرائيلي ألكسندر دنتسيغ الذي استعيدت جثته من قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بـ"التخلي عن الرهائن من أجل البقاء على قيد الحياة".



وفي حديثه لإذاعة "كان"، أشار دنتسيغ إلى أن والده كان "في حالة جيدة في الأشهر الأولى من الأسر".

وأضاف: "كان من الممكن إعادته هو وجميع الرهائن.. لقد اختار نتنياهو التضحية بالرهائن، وهو سيدفع الثمن".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أنه "في عملية مشتركة نُفذت الليلة الماضية تمكن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام من انتشال جثامين ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام مِتسغر، وناداف بوبلوِل وحاييم بيري من منطقة خانيونس".

وذكر أن "هذه العملية تمت على يد مقاتلي لواء المظليين، ومقاتلي وحدة "يهلوم"، والكتيبة 75 بقيادة الفرقة 98، وبالتعاون مع قوات جهاز الأمن العام".