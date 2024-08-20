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"إرهابي وبائس".. نازحون من الشمال يهاجمون بن غفير (فيديو) - سما الإخبارية

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"إرهابي وبائس".. نازحون من الشمال يهاجمون بن غفير (فيديو)

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إرهابي وبائس".. نازحون من الشمال يهاجمون بن غفير (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

هاجم نازحون من شمال فلسطين المحتلة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال تواجده في محطة للوقود، ووصفوه بأنه "إرهابي ومخرب".

 

وحسب ما تم تداوله كان بن غفير وزوجته في محطة للوقود عندما هاجمه نازحون من الشمال وبدأوا يصرخون: "إرهابي، إرهابي، أكرهك، اذهب بعيدا، أيها البائس نحن لا يمكننا العودة إلى المنزل في الوقت الذي تتجول فيه أنت هنا".

وصرخ آخرون: "أيها الإرهابي، اذهب إلى بيتك، اذهب بعيدا، اذهب بعيدا، أيها الإرهابي البائس، أنا أكرهك، أنت تدمر هذا البلد، إرهابي، إرهابي، إرهابي".

يشار إلى أن بن غفير اشتهر بأنه أحد غلاة المتطرفين، حتى قبل أن يصبح واحدا من أهم أعمدة الائتلاف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواصل بن غفير (48 عاما)، مهاجمة كل من لا يتفق مع آراء القاعدة الانتخابية القومية الدينية المؤيدة للاستيطان التي تدعم حزبه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية).

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وتم إخلاء المستوطنات في شمال إسرائيل في ديسمبر الماضي خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله".

هذا ولا يزال أكثر من 100 ألف إسرائيلي مهجرين من منازلهم منذ بداية الحرب، وذلك بحكم أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

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