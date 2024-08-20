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بايدن: المحتجون على حرب غزة بشيكاغو "لديهم وجهة نظر"

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: المحتجون على حرب غزة بشيكاغو "لديهم وجهة نظر"



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المتظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية في غزة الذين تجمعوا أمام مقر المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو "لديهم وجهة نظر".


واخترق المتظاهرون ضد الحرب لفترة وجيزة السياج الأمني ​​الخارجي لمؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو يوم الاثنين، قبل ساعات من قيام بايدن بتمرير الشعلة إلى المرشحة الجديدة كامالا هاريس.


ولم يتطرق بايدن بشكل مباشر إلى الثغرة الأمنية في خطابه الذي استمر ساعة، لكنه قال: "هؤلاء المحتجون في الشارع، لديهم وجهة نظر. الكثير من الأبرياء يقتلون من كلا الجانبين"، مشددا على أن الوقت قد حان "لإنهاء هذه الحرب".

وانفصلت مجموعة صغيرة من حوالي 100 متظاهر عن مسيرة أكبر شارك فيها آلاف الأشخاص واستهدفت الحواجز المعدنية المحيطة بالمركز المتحد في اليوم الأول لتجمع الحزب الديمقراطي.

ومنعهم رجال شرطة من الوصول إلى الطوق الداخلي. ودعت الجماعات الاحتجاجية إلى تنظيم مظاهرات حاشدة طوال الأسبوع ضد دعم إدارة بايدن وهاريس للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت شرطة شيكاغو في بيان إن المتظاهرين "اخترقوا جزءا من السياج على طول المحيط الخارجي للمؤتمر الوطني الديمقراطي. أفراد إنفاذ القانون تواجدوا على الفور في مكان الحادث وقاموا باحتواء الموقف"، مؤكدة أنه "لم يتم اختراق المحيط الداخلي في أي وقت، ولم يكن هناك أي تهديد لأي متظاهرين".

#بايدن

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