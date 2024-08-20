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مسؤول إسرائيلي يكشف السبب الرئيسي لاهتمام إيران بوقف الحرب على غزة

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يكشف السبب الرئيسي لاهتمام إيران بوقف الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

رفض مسؤول إسرائيلي اعتبار أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيمنع إيران من مهاجمة إسرائيل، وكشف عن أسباب اهتمام إيران بإنهاء الحرب في قطاع غزة.


وأكد المسؤول المطّلع على محادثات بلينكن ونتنياهو الأخيرة بخصوص مفاوضات وقف النار في غزة و"صفقة الرهائن"، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن تقديرات رئيس وزراء إسرائيل تقول إن إيران "ستحاول مهاجمة إسرائيل في أي حال من الأحوال سواء مع وقف النار أو عدمه".


وعن اهتمام إيران بإنهاء الحرب في قطاع غزة، أضاف: "إيران مهتمة بإنهاء الحرب حتى تتمكن حركة "حماس" من البقاء".

واعتبر أنه في حال وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب "دون تحقيق هدفها المتمثل في الإطاحة بـ"حماس"، فإن ذلك من شأنه أن يرسل رسالة ضعف إلى جميع أنحاء المنطقة".

واختتم: "هذا هو آخر شيء ينبغي لإسرائيل أن تقوم به في هذا الوقت".

يشار إلى إيران توعدت بالرد على إسرائيل، التي اتهمتها باغتيال إسماعيل هنية، من دون أن تعلن إسرائيل بالمقابل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال في العاصمة طهران.

#اسرائيل

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