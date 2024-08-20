مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي عن تطابق وجهة النظر الأمريكية مع بلاده تجاه معبر "فيلادلفيا" جنوبي غزة، مشيرا إلى 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" في حال مغادرة المعبر الحدودي.



وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالمطلع على الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، إلى أن "الأمريكيين لم يعارضوا المنطق الاستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص".



ويؤكد المسؤول أن إسرائيل لا تستطيع مغادرة "فيلادلفيا"، عند الحدود المصرية مع غزة، بالكامل لأننا "لا نستطيع أن نكون متأكدين من قدرتنا على العودة" إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية.

وشدد على قبول الولايات المتحدة للنهج الإسرائيلي فيما يتعلق بمعبر "فيلادلفيا"، موضحا أن الجهود ستستمر هذا الأسبوع لإيجاد حل يحمي المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وشبّه المسؤول الموقف الذي يُسمع في دوائر الدفاع الإسرائيلية، والذي يقول "إننا سنعرف كيف نتعامل" مع أي تهديدات قد تنشأ من "حماس" في حال غادرت إسرائيل الحدود بين غزة ومصر، بمقاربة مماثلة لعملية أوسلو للسلام في التسعينيات، وفك الارتباط في عام 2005، والصفقة التي أنهت حرب لبنان عام 2006، أو نهج "حماس مردوعة".