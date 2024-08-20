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تصريح لحماس بخصوص السنوار

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح لحماس بخصوص السنوار



غزة/سما/

قال أسامة حمدان القيادي في حركة "حماس" إن زعيم الحركة الجديد يحيى السنوار "كان مواكبا لعملية التفاوض (الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة)".


وأضاف حمدان في مقابلة مع "رويترز" أن السنوار "كان مباركا لعملية التفاوض وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها".

وأشار إلى أن "التواصل معه (السنوار) له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطال العدو السنوار لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف".

وكان حمدان قد انتقد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مقترحا محدثا حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولفت حمدان إلى أن إعلان بلينكن "يثير التباسات كثيرة"، لأن المقترح الذي أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس".

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