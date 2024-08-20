"حماس" تنتقد إعلان بلينكن بشأن قبول نتنياهو مقترحا حول صفقة وقف إطلاق النار

غزة/سما/

انتقد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل مقترحا محدثا حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأشار حمدان في حديث لوكالة "رويترز" إلى أن ذلك "يثير التباسات كثيرة"، لأنه "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس".



وأضاف حمدان أن "حماس" أكدت بالفعل للوسطاء بأنها لا تحتاج "إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح (الرئيس الأمريكي) بايدن أيضا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في أعقاب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير قبل المقترح المحدث حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.

ودعا بلينكن "حماس" إلى قبول المقترح أيضا.

رويترز