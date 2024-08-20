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يديعوت: اجتماع الجمعة حول وقف النار في غزة لا قيمة له دون مشاركة حماس فيه

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: اجتماع الجمعة حول وقف النار في غزة لا قيمة له دون مشاركة حماس فيه



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن مصادر مشاركة في المحادثات حول اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن التحدي الأكبر حاليا هو جلب حركة حماس إلى طاولة المفاوضات.


وبحسب الصحيفة تقول المصادر إنه "تم إحراز تقدم كبير من جانب إسرائيل، لكن حماس ليست موجودة، ولا أحد متأكد من أنها ستنضم" حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يقبل بانسحاب الجيش من محور فيلاديلفيا بشكل كامل".


ووفقا للمصادر فإن الأمريكيين يعملون على عقد قمة يوم الجمعة، ولكن الأمر "لا قيمة له إذا لم تنضم حماس".

وكانت الصحيفة قد نقلت في وقت سابق عن "مصدر مطلع" قوله إن المفاوضات تمر بلحظات حرجة، وأن مصر وحماس تصران على انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا بشكل كامل، وأن "إسرائيل مستعدة لخفض القوات، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل.. ونتنياهو ليس مستعدا للاستسلام".

وعاد الوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات من العاصمة المصرية القاهرة مساء الاثنين، دون إحراز أي تقدم في المفاوضات بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن نتنياهو أكد تقبل إسرائيل للمقترح الأمريكي حول الوساطة في قطاع غزة، وأن "على حماس أن تفعل الشيء نفسه الآن".

وأكد بلينكن خلال لقاء عقده مع نتنياهو يوم الاثنين على التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الذي يأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية.

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