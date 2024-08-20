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مصدر إسرائيلي: مصر غير مستعدة حتى لنقل موقف "إسرائيل" من قضية فيلادلفيا لحماس

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي: مصر غير مستعدة حتى لنقل موقف "إسرائيل" من قضية فيلادلفيا لحماس



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن مصر ليست مستعدة حتى لنقل الموقف الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا إلى حماس.


وقال المصدر: "لا يوجد تقدم بشأن فيلادلفيا"، في وقت أشارت فيه مصادر إسرائيلية أخرى إلى أن المصريين والفلسطينيين يرفضون وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومتمسكون بانسحابه بشكل كامل من المنطقة.

ونفى مصدر مصري رفيع المستوى صحة معلومات إسرائيلية عن موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا. وأكد على تمسك مصر بانسحاب الجيش من هناك.


وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن مفاوضات وقف النار في غزة تمر بلحظة حرجة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد تقبل إسرائيل للمقترح الأمريكي حول الوساطة في قطاع غزة، وأن "على حماس أن تفعل الشيء نفسه الآن".

وأكد بلينكين خلال لقاء عقده مع نتنياهو اليوم الاثنين على التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الذي يأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل الأمنية.

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