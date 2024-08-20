عبد العاطي يعرب لبلينكن عن أمله في توفر نيّة صادقة لدى "إسرائيل" لوقف حرب غزة

واشنطن/سما/

أعرب وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في أن تشهد جولة المفاوضات القادمة رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع.



وأكد عبد العاطي خلال استقباله بلينكن اليوم، أن الرغبة الإسرائيلية المذكورة تعتبر السبيل الوحيد لوضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة، وأيضا للحيلولة دون خروج الوضع الإقليمي عن السيطرة وارتفاع حدة التصعيد بشكل يهدد استقرار الإقليم بأكمله وسلامه شعوب المنطقة.



وذكر متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن لقاء الوزيرين تناول بشكل مستفيض تطورات أزمة قطاع غزة، والجهود المصرية القطرية الأمريكية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يُيسر إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين ويحقن دماء الفلسطينيين في القطاع، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية لاحتواء الكارثة الإنسانية القائمة.

وأكد الوزير المصري لنظيره الأمريكي على رؤية مصر وجميع دول الإقليم تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط، والذي يتأسس على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب الوزير بلينكن عن اتفاقه مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبذلها مصر في هذا الشأن.

كما أحاط عبد العاطي نظيره الأمريكى بنتائج الاتصالات والزيارات التى قام بها مؤخرا لاحتواء التصعيد الإقليمي والتحذير من مخاطره المحدقة، ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضا على مصالح أطراف دولية عديدة.