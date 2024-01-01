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قميص رونالدو مغمس بدم طفل فلسطيني يشعل مواقع التواصل (صور وفيديو)

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قميص رونالدو مغمس بدم طفل فلسطيني يشعل مواقع التواصل (صور وفيديو)



غزة/سما/

تناقل مستخدمو مواقع التواصل صورا لطفل فلسطيني يرتدي قميص كريستيانو رونالدو في النصر، غارقا بالدماء التي سالت منه بعد القصف الإسرائيلي لغزة.

 

وأصيب الطفل كريم أبو هولي في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وظهر الطفل في أحد الفيديوهات المتداولة، محمولا من قبل أحد الأشخاص وهو يهرول به إلى داخل المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الأولية له ومعالجة جراحه التي تسيل منها الدماء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع إصابة الطفل الفلسطيني، حيث نشر أحد المعلقين صورتين واحدة لرونالدو بقميص النصر الأصفر مع الرقم الأيقوني 7 وهو مستلق على الأرض ويتألم جراء تعرضه للإصابة في إحدى المباريات، وصورة أخرى لكريم أبو هولي وهو مستلق أيضا على الأرض وقميصه باسم رونالدو مغمس بالدماء.

وكتب مستخدم آخر في تعليقه على الصورة: كريستيانو لاعب النصر السعودي لكرة القدم.. الطفل الفلسطيني المصاب كريم أبو هولي".

وعلق مستخدم ثالث: "الطفل كريم أبو هولي الذي كان يصلي أمامي في مسجد أصيب في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم في دير البلح وسط القطاع".

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