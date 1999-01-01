  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره “زمن العار المظلم”

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره “زمن العار المظلم”



دبلن/سما/

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن العالم لم يفعل ما يكفي لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، أن هاريس دعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكدا أنه تم انتهاك بنود حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.

وحذر هاريس من أن العالم سينظر إلى الصراع على أنه “زمن العار المظلم”.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إنه يسأل نفسه “كل يوم” عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأيرلندية أكثر من ذلك.

وأضاف هاريس في دبلن الثلاثاء: “أرى أن المشاهد التي يمر بها الشرق الأوسط بشعة ولا يمكن تخيلها تقريبا من حيث حجمها ككارثة.

وأوضح هاريس “وصفتها بأنها حرب ضد الأطفال، وأعتقد أنها كذلك. إن ما تفعله إسرائيل غير متناسب على الإطلاق”.

وأكد أنه ورئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا يدعون إلى مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

#ايرلندا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ

بيان مصري عاجل وغاضب بشأن"إسرائيل"

إسرائيل: الوسطاء لا يثقون بأنّ نتنياهو يريد صفقة رغم تبنّي واشنطن أغلبية مطالبه

تطابق وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب..مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"

"اغتيال السنوار هدف لاحق".. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحدد شرط استقالته الأول

الجيش والشاباك : خلصنا جثث ستة مختطفين من غزة..

القناة 12 العبرية: عشرات الصواريخ تنهمر على الجليل والجولان

الأخبار الرئيسية

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: الأسرى سيعودون قتلى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

20240820062719

غالانت: مركز ثقلنا ينتقل تدريجيا من الجنوب إلى الشمال

66c467744c59b72d7e2b2165

إعلام عبري يحلل تصريحات الرئيس الجزائري

undefined

جثث الأسرى الإسرائيليين تؤكد الخلاف الداخلي حول صفقة التبادل

صحيفة: "إسرائيل" طلبت تعديل "كامب ديفيد" للسيطرة على محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية