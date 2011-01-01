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منصة “إكس” تغلق حساب الإعلامي المصري باسم يوسف بعد ضغوط من اللوبي الصهيوني

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصة “إكس” تغلق حساب الإعلامي المصري باسم يوسف بعد ضغوط من اللوبي الصهيوني



واشنطن/سما/

 أغلقت منصة “إكس” حساب الإعلامي والفنان المصري الساخر باسم يوسف.

ولم تفسر المنصة أسباب حذف الحساب، الذي يتابعة أكثر من 11 مليون متابع إلا أن العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن تصرف المنصة جاء بسبب موقف يوسف الداعم بقوة للقضية الفلسطينية.

 

وقد اشتهر يوسف بالظهور على المنصات الإعلامية الغربية للتعليق على  الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، وقد عُرف بمهارته في الرد على الأكاذيب الإسرائيلية والرويات الغربية المشوهة بشأن فلسطين.

 

وأشار نشطاء إلى أن منظمة تدعى “أوقفوا معاداة السامية” قد هاجمت في الفترة الأخيرة يوسف على وجه التحديد ووصفته بأنه شخصية الأسبوع المعادية للسامية، ومن الواضح أن منصة “إكس” تحركت بناء بضغط من هذا اللوبي. وكان آخر منشور ليوسف قبل غلق حسابه هو حديثه عن تهمة معاداة السامية، التي تستعملها الصهيونية، وعدم الخوف منها.

 

 

وتصدر يوسف المشهد برسائله الداعمة لفلسطين وانتقاده لهجمات إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عبر البرامج التي كان يشارك فيها.

وزادت شهرة يوسف (مواليد 1974) المعروف بأدائه الساخر، بشكل واسع في الأوساط الدولية، بعد انتقاده بشكل كوميدي الحرب الإسرائيلية على غزة، خلال مشاركته في برنامج للصحفي البريطاني بيرس مورغان، أواخر العام الماضي.

ولاقت انتقادات يوسف لإسرائيل تأثيرًا وتفاعلًا كبيرين، خاصة وأن زوجته (مصرية فلسطينية) كانت في قطاع غزة، آنذاك.

وهو خريج كلية الطب بجامعة القاهرة، عمل جراح قلب لمدة 13 عامًا، ونال شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، بعد أن حصدت مقاطع فيديو سياسية ساخرة كان يبثها عبر موقع “يوتيوب” ملايين المتابعات والمشاهدات.

وتحول يوسف في فترة قصيرة إلى الإعلام الكوميدي السياسي الأكثر مشاهدة في مصر خلال مرحلة “الربيع العربي” التي شملت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011).

وبدأ بالعمل في قناة تلفزيونية مصرية خاصة، قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد عام 2014 بسبب الملاحقة السياسية.

وجاء يوسف إلى الولايات المتحدة مهاجرا عام 2015، ثم تمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية قبل بضع سنوات

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