إجراءات انتقامية ضد وكالات أممية ..اردان يدعو الى إغلاق مبنى الأمم المتحدة و”محوه من على وجه الأرض”..

نيويورك/وكالات/

اعتبر مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أنه “يجب إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض”.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الثلاثاء، عن أردان قوله في مقابلة: “ينبغي إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض”.

وأضاف أردان في إشارة إلى مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: “قد يبدو هذا المبنى جميلاً من الخارج، لكنه أعوج ومشوه”.

وعن خططه المستقبلية قال: “أعلم أن لدي مهمة، أرى نفسي في المستقبل أقود الليكود بعد عهد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيه أردان الأمم المتحدة.

وأضافت: “قال في الشهر الماضي: يجب علينا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة، مثل إغلاق مجمع الأمم المتحدة في القدس وترحيل رؤساء الوكالات المتمركزة في إسرائيل، من أجل إرسال رسالة واضحة مفادها أن استمرار انحياز واستغلال الأمم المتحدة ضد إسرائيل سيكون له ثمن”.

ويعتبر أردان من قادة حزب “الليكود” الذي يرأسه حاليا نتنياهو، وسبق أن هاجم أكثر من مرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وتزعم إسرائيل أن الأمم المتحدة مؤسسة منحازة ضدها، وتصاعدت حدة التوتر بين تل أبيب والأمم المتحدة عقب إدراج الأخيرة الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء للكيانات المتهمة بقتل الأطفال في يونيو/حزيران الماضي.

فيما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر إسرائيلية أن حكومة نتنياهو تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين رداً على ذلك، بما فيها الوكالات التي تلعب دور مهم في عمليات الإغاثة بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.