اشتباكات واعتقالات خلال مداهمات الاحتلال بالضفة

رام ًالله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوبي جنين، ومحيط مفترق طمون في طوباس.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

ودمرت جرافة عسكرية "حارة القرعان" في مخيم بلاطة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب هاني أبو رزق فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.





وفي طوباس، أفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون، ومداهمة عدة منازل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع أربع إصابات بالرصاص الحي؛ أحدهم بالضرب المبرح خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس.

وعلى إثر ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مصعب وإبراهيم يوسف حمد بشارات، بعد مداهمة منزلهما في طمون.

وأوردت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.