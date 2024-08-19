319 يوم من العدوان على غزة : شهداء بالعشرات وقصف خيام النازحين برفح وخان يونس

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجاز ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمشافي ٤٠ شهيد و ١٣٤ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠١٣٩ شهيد و ٩٢٧٤٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ووسعت إسرائيل من عمليتها العسكرية جنوب قطاع غزة وتقدمت الدبابات باتجاه غرب خان يونس وسط اطلاق نار كثيف ادى لوقوع خمس اصابات في صفوف النازحين بشارع الشاليهات غرب المدينة.

واشتعلت النيران بعدد كبير من خيام النازحين.

واستشهد ثلاثة مواطنين بقصف مماثل على الخيام في مدينة أصداء التي بدأ الناس بالرحيل منها.

وكان ستة مواطنين استشهدوا واصيب عشرة باستهداف نقطة للإنترنت جنوب المدينة.

وكان خمسة مواطنين هم اربعة سيدات وطفل إحداهن استشهدوا في قصف على منزل عائلة ابو عودة شرق المدينة.

وواصل جيش الاحتلال تدمير الأبراج السكنية بمدينة حمد شمال غرب خان يونس ودمر سبعة أبراج خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي رفح ارتقى اربعة شهداء في قصف اسرائيلي لمركبة مدنية بمنطقة الحشاشين شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتوغلت الدبابات باتجاه شمال غرب المدينة واطلقت النار نحو منطقة الشاكوش ما اسفر عن اصابات.

وسط القطاع

وارتقى خمسة شهداء جراء قصف الاحتلال منزل الأسير علاء أبو زيد في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع، والذي اعتقله خلال الحرب الحالية على غزة.

واستشهد مواطنان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "الزريعي" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق استشهد اربعة مواطنين في قصف استهدف منزل عائلة سليم بمخيم النصيرات.

ويواصل جيش الاحتلال عملية التوغل شرق دير البلح وشن غارة جوية ادت لارتقاء ٣شهداء من عائلة ابو هولي جنوب المدينة.

غزة والشمال

واستشهد ثمانية مواطنين في استهداف داخل مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة.

والشهداء هم من مرافقي الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالإضافة إلى طفلة احدهم.

كما استشهد ٥مواطنين وإصابات بقصف استهدف مجموعة مواطنين داخل سيارة في منطقة الزرقا شرق مدينة غزة.