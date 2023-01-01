"الامم المتحدة ": مقتل 280 عامل إغاثة خلال عام 2023

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للنزاعات في العالم يتعرضون للقتل بأعداد غير مسبوقة، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة العام الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي للمكتب، يمثل هذا العدد المرتفع بشكل كبير زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، الذي جرى فيه تسجيل مقتل 118 عامل إغاثة.

وأشار المكتب إلى أن عام 2024 في طريقه لتحقيق نتيجة أكثر فتكا، حيث قتل 172 عامل إغاثة حتى الآن، وفقا للإحصاء المؤقت من قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

وأوضح أن أكثر من نصف الضحايا في العام 2023 سجّلوا في قطاع غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.