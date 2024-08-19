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تطابق وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب..مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطابق وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب..مسؤول إسرائيلي يكشف 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" إذا غادر الجيش "فيلادلفيا"



القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول إسرائيلي عن تطابق وجهة النظر الأمريكية مع بلاده تجاه معبر "فيلادلفيا" جنوبي غزة، مشيرا إلى 3 سبل للتعامل مع تهديدات "حماس" في حال مغادرة المعبر الحدودي.

 

وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالمطلع على الاجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، إلى أن "الأمريكيين لم يعارضوا المنطق الاستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص".

 

بلينكن: نتنياهو أكد قبول إسرائيل لعرض الوساطة الأمريكي وعلى حماس أن تفعل الشيء نفسه

ويؤكد المسؤول أن إسرائيل لا تستطيع مغادرة "فيلادلفيا"، عند الحدود المصرية مع غزة، بالكامل لأننا "لا نستطيع أن نكون متأكدين من قدرتنا على العودة" إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية.

وشدد على قبول الولايات المتحدة للنهج الإسرائيلي فيما يتعلق بمعبر "فيلادلفيا"، موضحا أن الجهود ستستمر هذا الأسبوع لإيجاد حل يحمي المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وشبّه المسؤول الموقف الذي يُسمع في دوائر الدفاع الإسرائيلية، والذي يقول "إننا سنعرف كيف نتعامل" مع أي تهديدات قد تنشأ من "حماس" في حال غادرت إسرائيلالحدود بين غزة ومصر، بمقاربة مماثلة لعملية أوسلو للسلام في التسعينيات، وفك الارتباط في عام 2005، والصفقة التي أنهت حرب لبنان عام 2006، أو نهج "حماس مردوعة".

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