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الحرس الثوري الإيراني: انتظار رد طهران أصعب على الإسرائيليين من الموت وسنحدد زمان وكيفية معاقبة الكيان

الثلاثاء 20 أغسطس 2024 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: انتظار رد طهران أصعب على الإسرائيليين من الموت وسنحدد زمان وكيفية معاقبة الكيان



طهران /وكالات /

شدّد نائب قائد حرس الثورة في إيران، العميد علي فدوي، على أنّ إيران ستحدد “زمان وكيفية معاقبة الكيان والانتقام للشهيد هنية” مؤكداً حتمية تنفيذ هذا الانتقام.
وأضاف العميد فدوي، بأن “الضجة في كيان الاحتلال بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت وهم ينتظرون ردنا ليلاً، نهاراً”.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم، أنّ المقررات والقوانين الدولية تحفظ لإيران حق الرد على اغتيال الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.
ولدى حديثه عن الرد على الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، شدد كنعاني على أنّ إيران “دولة قوية، أثبتت قدرتها في الدفاع عن مصالحها القومية”، مؤكداً أنّها “لن تتساهل أبداً مع أي اعتداء”.

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