السناتور الاميركي ساندرز: آمل أن توقف هاريس المساعدات العسكرية لإسرائيل

واشنطن / وكالات /

عبر السيناتور الأميركي بيرني ساندرز عن أمله أن تسير المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في اتجاه وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

واعتبر ساندرز أن الرئيس الأميركي جو بايدن مخطئ بشأن إسرائيل ولا ينبغي دعم حكومة يمينية وعنصرية بقيادة بنيامين نتنياهو ماديا.

وسبق لساندرز أن عدّ الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ في أوائل العام الجاري إنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.