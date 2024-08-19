محدث.. شهيد برصاص الاحتلال في دورا

الخليل/سما/

اعلنت وزارة الصحة الليلة، عن استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في دورا

وفي وقت سابق أصيب شابان أحدهما بجروح حرجة، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة بإصابة مواطن برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دورا، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى ووضعه الصحي حرج.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما في الوجه والآخر في الحوض، وجرى نقلهما إلى المستشفى، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.