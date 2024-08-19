إسرائيل: دمرنا مستودع ذخيرة لحزب الله في البقاع..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، بأن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت غارات على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة البقاع في عمق لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه بعد تنفيذ الغارات تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة في المستودعات المستهدفة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الطائرات الحربية هاجمت أيضا منطقة دير قانون في جنوب لبنان، حيث تم اغتيال حسين علي حسين، وهو أحد العناصر البارزة في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في منطقة يارين.

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته رصدت في وقت سابق عناصر من حزب الله يعملون في منشأة عسكرية في منطقة الطيبة بجنوب لبنان، وقامت الطائرات الحربية بقتلهم لاحقا.