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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 6 جنود جنوبي غزة

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 6 جنود جنوبي غزة



القدس المحتلة/سما/

قُتل ضابط إسرائيلي، وأصيب 6 جنود بجروح مختلفة جراء قصف "خاطئ" على مبنى تواجدوا داخله في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، نشره بموقعه الرسمي مساء الاثنين، إن الملازم "شاحار بن نون" (21 عاما) من "بتاح تكفا" (وسط) قائد فرقة في دورية المظليين سقط في معركة جنوب قطاع غزة".

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث العبرية الرسمية، قالت إن "شاحار قُتل وأصيب 6 جنود جراء إسقاط طائرة حربية إسرائيلية قنبلة على مبنى ملاصق لمبنى آخر تواجدوا داخله في خان يونس".

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