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فيديو: مقاتلان في "سرايا القدس" و"القسام" يستهدفان دبابتين إسرائيليتين بحي الشجاعية

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مقاتلان في "سرايا القدس" و"القسام" يستهدفان دبابتين إسرائيليتين بحي الشجاعية



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من استهدافها بالاشتراك مع كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، دبابتين إسرائيليتين شرقي مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي سرايا القدس وكتائب القسام دبابتين صهيونيتين خلال التوغل الأخير في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأظهرت اللقطات لحظة خروج مقاتلين اثنين من مبنى شبه مدمر، وتوجهما عبر شارع، وإطلاقهما لقذيفتين باتجاه دبابتين مقابلهما، وعودتهما سالمين، ليسجد أحدهما، ويبكي على تنفيذه هذه العملية.


كما أعلنت كتائب "القسام" اليوم الاثنين، أنها "استهدفت 3 دبابات "ميركفا" صهيونية بقذائف "الياسين 105" وناقلة جند "نمر" وجرافة عسكرية "D9" بقذيفتي "تاندوم" في مخيم بدر قرب ملعب عبد العال بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".

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