  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غالانت يأمر باستدعاء جنود احتياط حصلوا على إعفاء سابق

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يأمر باستدعاء جنود احتياط حصلوا على إعفاء سابق



القدس المحتلة/سما/

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، باستدعاء جنود الاحتياط الذين حصلوا على إعفاء في الماضي، إلى الخدمة بسبب النقص في عديد قوات الجيش الإسرائيلي.


 وأكد الجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن ذلك يأتي "بعد تقييم الوضع ونطاق نشاط القوات النظامية وقوات الاحتياط، وكجزء من العملية التي يخطط لها جيش الدفاع الإسرائيلي لزيادة عدد الأفراد الذين يخدمون".

ويواجه الجيش الإسرائيلي نقصا يقدر بـ50 الف جندي مع استمرار القتال في غزة، واحتمال توسع المواجهة مع لبنان إلى حرب شاملة.


وقال مسؤول شعبة شكاوى الجنود الأسبق في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، أن الجيش يواجه حالة كارثية.

وألقى الجنرال المتقاعد اللوم على رئيس الأركان هيرتسي هليفي لأنه لم يخطط لتعويض النقص الحاصل في القوات البرية بعد تخفيض 6 فرق منها السنوات الـ20 الماضية.

وقال إن ذلك "يجعل من المستحيل الانتصار في قطاع غزة، فضلا عن الانتصار بحرب إقليمية يتعين فيها القتال في ساحات متعددة بذات الوقت".

وأصدرت الحكومة أوامر بالبدء فورا في تجنيد 3000 رجل حريديم، وهو العدد الذي قال الجيش إنه يمكنه معالجته في هذه المرحلة الأولية.

ويريد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تجنيد 10 آلاف جندي إضافي على الفور لسد جزء من النقص في عديد قوات الجيش.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

غالانت لنتياهو: نحن نخسر الصفقة ونتجه لحرب اقليمية

مكاتبُ التحويل المالية في غزة مجرمةٌ وخائنةٌ ..د. مصطفى يوسف اللداوي

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على القاهرة لنشر قوات مصرية في غزة

مواقع عبرية: قتيل و6 إصابات بانفجار عدة طائرات مسيرة بالجليل الغربي

شاحنة القنابل الجويّة تكشِف أكاذيب بايدن… واشنطن تُزوِّد إسرائيل بالطائرات الأكثر تقدمًا

انتهاء اجتماع استمر 3 ساعات بين نتنياهو وبلينكن ركزت على التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_c83e13dbb0b617b4086b4ea1f8d7459e

نتنياهو: نقدر تفهم واشنطن لمصالحنا الأمنية في إطار الصفقة

photo_2024-08-19_18-05-41

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 6 جنود جنوبي غزة

photo_2024-08-19_19-34-45

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ

5-41-730x438

بلينكن يعلن أنه سيتوجه الى قطر بعد "إسرائيل" ومصر في إطار مساعيه نحو اتفاق في غزة

تقرير: الوفد الإسرائيلي عاد من القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن محور فيلادلفيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية