استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ

غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم، عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن المرافقين والمعاونين استشهدوا في قصف إسرائيلي "غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل".

وبحسب المصادر فإن 9 مواطنين بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية ارتقوا في القصف الإسرائيلي.

وقال عبد السلام نجل إسماعيل هنية أن عددا من "مرافقي الشهيد القائد الوالد أبوالعبد استشهدوا قبل قليل بقصف مخيمنا.. مخيم الشاطئ ليلحقوا بقائدهم وأبيهم".

والمرافقون الشهداء بحسب عبدالسلام هنية هم أبو مازن حسونة، خليل مطر، أبو حسام الحديدي، وأكرم الهسي، ومصباح الضعيفي، وتامر العبسي وابنته، محمد أبوعودة.