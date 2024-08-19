  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عدد من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي بمخيم الشاطئ



غزة/سما/

استشهد، مساء اليوم، عدد من مرافقي ومعاوني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد الراحل إسماعيل هنية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية أن المرافقين والمعاونين استشهدوا في قصف إسرائيلي "غادر قرب منزل أبو العبد في مخيم الشاطئ قبل قليل".

وبحسب المصادر فإن 9 مواطنين بينهم 6 من مرافقي ومعاوني إسماعيل هنية ارتقوا في القصف الإسرائيلي.

وقال عبد السلام نجل إسماعيل هنية أن عددا من "مرافقي الشهيد القائد الوالد أبوالعبد استشهدوا قبل قليل بقصف مخيمنا.. مخيم الشاطئ ليلحقوا بقائدهم وأبيهم". 

والمرافقون الشهداء بحسب عبدالسلام هنية هم أبو مازن حسونة، خليل مطر، أبو حسام الحديدي، وأكرم الهسي، ومصباح الضعيفي، وتامر العبسي وابنته، محمد أبوعودة.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

غالانت لنتياهو: نحن نخسر الصفقة ونتجه لحرب اقليمية

مكاتبُ التحويل المالية في غزة مجرمةٌ وخائنةٌ ..د. مصطفى يوسف اللداوي

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على القاهرة لنشر قوات مصرية في غزة

مواقع عبرية: قتيل و6 إصابات بانفجار عدة طائرات مسيرة بالجليل الغربي

شاحنة القنابل الجويّة تكشِف أكاذيب بايدن… واشنطن تُزوِّد إسرائيل بالطائرات الأكثر تقدمًا

انتهاء اجتماع استمر 3 ساعات بين نتنياهو وبلينكن ركزت على التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_c83e13dbb0b617b4086b4ea1f8d7459e

نتنياهو: نقدر تفهم واشنطن لمصالحنا الأمنية في إطار الصفقة

photo_2024-08-19_18-05-41

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 6 جنود جنوبي غزة

5-41-730x438

بلينكن يعلن أنه سيتوجه الى قطر بعد "إسرائيل" ومصر في إطار مساعيه نحو اتفاق في غزة

تقرير: الوفد الإسرائيلي عاد من القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن محور فيلادلفيا

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية