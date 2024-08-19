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بلينكن يعلن أنه سيتوجه الى قطر بعد "إسرائيل" ومصر في إطار مساعيه نحو اتفاق في غزة

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يعلن أنه سيتوجه الى قطر بعد "إسرائيل" ومصر في إطار مساعيه نحو اتفاق في غزة



واشنطن/سما/

 أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أنه سيتوجه الثلاثاء الى قطر، الوسيط الرئيسي مع حركة حماس، بعد محطتيه في اسرائيل ومصر للدفع قدما نحو اتفاق حول هدنة في غزة.

وقال بلينكن للصحافيين، الاثنين، في تل أبيب، إن مصر وقطر “هما شريكانا الرئيسيان في هذا الجهد لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار والافراج عن الرهائن ووضع الجميع على طريق أفضل نحو سلام وأمن دائمين”.


وفي وقت سابق، الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي عزمه إرسال وفده المفاوض في مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى القاهرة هذا الأسبوع.

وقال بلينكن إن “رئيس الوزراء نتنياهو تعهد إرسال فريق كبار الخبراء لديه إما الى الدوحة وإما الى مصر لمحاولة إنهاء العملية، لكننا نتطلع الى حماس، أولا وقبل أي شيء، لدعم اقتراح تقليص” الفجوات.

جاء ذلك خلال لقائهما في تل أبيب، ضمن الزيارة التاسعة التي يجريها بلينكن إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شلل الأطفال في غزة
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل وافقت  على دعم جهود تطعيم سكان غزة ضد شلل الأطفال بعدما سجّل القطاع المحاصر أول إصابة بالمرض منذ 25 عاما،   .

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب “نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على ذلك وأعتقد أنه سيكون بإمكاننا المضي قدما بخطة للقيام بالأمر خلال الأسابيع المقبلة. الأمر عاجل. إنه حيوي”.

عنف المستوطنين في الضفة
ومن تل أبيب أعلن بلينكن أنه طلب من قادة إسرائيل التحرّك ضد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال بلينكن للصحافيين في تل أبيب “نتطلع الى رؤية تحرّك، تنفيذ تحرّك ضد هذا النوع من العنف وتنفيذ تحرّك لمحاسبة المسؤولين عنه”.

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