غارات إسرائيلية مساء على منطقة بعلبك- (فيديو)

بيروت/سما/

تعرضت بلدات في قضاء بعلبك، مساء الإثنين، لثلاث غارات إسرائيلية معادية، استهدفت الأولى محلة ضهور العيرون في سرعين التحتا، والثانية جرود النبي شيت في محلة القوز، والثالثة منطقة السهلية بين بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا.

وأظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات ضخمة وتطايراً للقذائف والصواريخ من أحد مستودعات حزب الله.

وفي وقت سابق من مساء الإثنين،، استشهد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة دير قانون – رأس العين (جنوب).

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن “غارة شنها العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة دير قانون- رأس العين في قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد”.

وكانت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية أفادت بأن “عدداً من الاشخاص أصيبوا جراء استهداف مسيرة اسرائيلية سيارة عند مفرق بلدة دير قانون – رأس العين، وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة”.