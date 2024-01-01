  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شرطة الاحتلال العسكرية تداهم قاعدة لاستجواب جنود بخصوص 7 أكتوبر

الإثنين 19 أغسطس 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال العسكرية تداهم قاعدة لاستجواب جنود بخصوص 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

داهم عدد من عناصر الشرطة العسكرية الإسرائيلية، كتيبة في عتنئيل، لاستجواب عدد من جنود الاحتلال بشأن هجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحققوا معهم على عمليات إطلاق النار التي وقعت خلال الأيام الأولى من القتال.

وبحسب القناة العبرية 14 فقد داهمت الشرطة الكتيبة، فيما تظاهر المستوطنون القريبون من القاعدة العسكرية، احتجاجا على طريقة التعامل مع جنود الاحتلال من طرف الشرطة العسكرية.

ونقلت القناة عن شهود عيان بأن ثلاثة من محققي الشرطة العسكرية دخلوا إلى الموقع، واستجوبوا الجنود، وفحصوا أسلحتهم.

ولقيت المداهمة استنكارا بين الجنود في الكتيبة، على أساس أن قادة الجيش في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر اختفوا، ومن يتلقى اللوم والتحقيق الآن هم الجنود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها الشرطة العسكرية للتحقيق مع الجنود، إذ إنه حين وصل محققو الشرطة العسكرية إلى مركز اعتقال للاحتلال وتم التحقيق في إساءة السجانين هناك إلى المعتقلين الفلسطينيين، أدى ذلك إلى شغب، ودعا بعض الجنود الإسرائيليين المدنيين إلى التوجه إلى مركز الاعتقال للاحتجاج على اعتقال الجنود والتحقيق معهم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تعرض أسير فلسطيني إلى اعتداء جنسي عنيف أدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.

وحاول الجنود في المعتقل منع الشرطة العسكرية من دخول المكان والتحقيق فيه، وأدى ذلك إلى شغب في المكان، فيما وصل عدد من الإسرائيليين للاحتجاج أمام مركز الاعتقال، مطالبين بعدم التعرض للجنود، إلى جانب عدد من أعضاء الكنيست.

وتجمع أعضاء في الكنيست ونشطاء من اليمين المتطرف أمام بوابات المعسكر تضامنًا مع الجنود المعتدين، بينما وصف أعضاء الكنيست من حزب العمل ما حدث بأنه "فوضى عسكرية".

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 131 شهيدا وجريحا فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يثيران غضب إسرائيل بنزعهما دبوس التعاطف مع الرهائن

وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

يتماهى مع مطالب نتنياهو ..حماس تعلن رفضها للمقترح الاميركي الجديد لوقف اطلاق النار بغزة..

غالانت لنتياهو: نحن نخسر الصفقة ونتجه لحرب اقليمية

مكاتبُ التحويل المالية في غزة مجرمةٌ وخائنةٌ ..د. مصطفى يوسف اللداوي

مواقع عبرية: قتيل و6 إصابات بانفجار عدة طائرات مسيرة بالجليل الغربي

شاحنة القنابل الجويّة تكشِف أكاذيب بايدن… واشنطن تُزوِّد إسرائيل بالطائرات الأكثر تقدمًا

الأخبار الرئيسية

تقرير: الوفد الإسرائيلي عاد من القاهرة دون التوصل إلى اتفاق بشأن محور فيلادلفيا

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

تفاصيل المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزّة

السلطة الفلسطينية تطالب "إسرائيل" بالسماح للرئيس عباس بزيارة غزة قريبًا

66c338144236040f751f738b

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على القاهرة لنشر قوات مصرية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية