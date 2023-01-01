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عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الإثنين 19 أغسطس 2024 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة/سما/

 استشهد عشرات المواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الاثنين، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وفي التفاصيل، استشهد 9 مواطنين، مساء اليوم،  بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين داخل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما، استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بعد استهداف الاحتلال لمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، بعد استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب نقطة توزيع انترنت بجانب منطقة أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.

كما أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال مركبة مدنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستُشهدت رضيعة وأصيب عدد من النساء النازحات،  بنيران الاحتلال في منطقة أصداء غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء وجريح جراء قصف الاحتلال على منطقة الشاكوش ومحيط ثلاجة زغلول شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون،  قصف طائرات الاحتلال منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بوصول 4 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة ، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جنوب النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وطفل بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي شقة سكنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال على منزل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم، عن استشهاد 25 مواطنا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ صباح اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا وإصابة 92,743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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