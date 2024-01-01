سفارتنا في القاهرة تعلن تسليم شهادات الطلبة الملتحقين في برنامج التعليم عن بُعد

القاهرة/سما/

- أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، بدء تسليم شهادات إنهاء المراحل الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 للطلبة الملتحقين في برنامج التعليم عن بُعد، وسيتم تسليم الشهادات في مقر السفارة الفلسطينية في التجمع الخامس، خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكدت السفارة، أن الشهادات ترد من وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين للسفارة تباعاً، وسيتم الإعلان عنها فور وصولها من وزارة التربية والتعليم العالي، ويمكن للطلاب أو أولياء أمورهم التحقق من وصول الشهادات إلى السفارة واستلامها من خلال الرابط التالي:

https://palemb.com/sch/public/

ودعت السفارة جميع الطلبة وأولياء أمورهم إلى متابعة الفحص من خلال الرابط أعلاه باستمرار، نظراً لتحديث كشوف شهادات الطلبة بشكل مستمر حسب دفعات الشهادات التي تصل إليها.

وأوضحت، أن وزارة التربية والتعليم العالي بدولة فلسطين أكدت أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات الطلبة المسجلين، والذين لم يستكملوا العام الدراسي 2023/ 2024، لإتمام دراستهم خلال الفترة القادمة، وفور انتهائهم من الدراسة، سيتم إلحاقهم لاستكمال العام الدراسي 2024/ 2025.

وأكدت السفارة، أن الطلبة الذين أنهوا استكمال تحصيلهم العلمي للعام الدراسي 2023/ 2024، سيبدأون باستكمال دراستهم للعام الدراسي 2024/ 2025 من خلال برنامج التعليم عن بعد "الأون لاين" مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشددت على حرص دولة فلسطين ممثلة بوزارتي الخارجية والمغتربين، والتربية والتعليم العالي، وكل مؤسسات الدولة على بذل كل الجهود التي تصب في صالح طلبة فلسطين في كل المراحل الدراسية، وتيسّر عليهم استكمال رحلتهم التعليمية.