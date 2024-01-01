الاحتلال يعيد اعتقال 24 محررا من صفقة التبادل الأخيرة

رام الله/سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن جيش الاحتلال أعاد اعتقال فتاة أفرج عنها ضمن دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليرفع عدد المعاد اعتقالهم إلى 24 فلسطينيا.



وأضاف النادي في بيان، أن “قوات الاحتلال أعادت اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت، والأسيرة السابقة المفرج عنها ضمن دفعات التبادل دانيا حناتشة”.

وتم اعتقال حناتشة من منزل عائلتها في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، حسب البيان نفسه.



وباعتقال حناتشة يرتفع عدد حالات الاعتقال بين المحررين الذين أفرج عنهم خلال دفعات التبادل إلى 24، منهم 18 أبقى الاحتلال على اعتقالهم، من بينهم 6 فتية، و6 أسيرات، بالإضافة إلى 6 آخرين تجاوزوا سن الطفولة، بعد تحررهم.



وقال نادي الأسير إن “جزءا من المعاد اعتقالهم جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى أسيرتين”.



وشدد البيان أن “استهداف الأسرى السابقين والمحررين يُشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا وما يزال”.



ومنذ بدء حرب الإبادة بعد تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، حسب المصدر نفسه.

يُشار إلى أن عدد المحررين من الأسيرات والأطفال في صفقات التبادل التي تمت في نوفمبر الماضي بلغ 240.